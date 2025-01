Zmeda brez primere: Hokejist in agent pomešala letno in mesečno plačo

V klubu so nesporazum javnosti obelodanili po prekinitvi sodelovanja s Jamesom Shearerjem, ki je zaigral na zgolj dveh tekmah. 27-letnik je pogodbo podpisal tik pred novim letom in na dveh tekmah v Erste Ligi, v kateri tekmujejo klubi iz Romunije in Madžarske, zabil en gol.