Znanih že sedem udeležencev končnice, kralji v boju za osmo mesto na zahodu

V boju za posebno povabilo na zahodu je tudi ekipa Nashville Predators, ki ima ob eni odigrani tekmi več 90 točk. Nashville je bil ponoči na domačem ledu brez možnosti proti drugi najboljši ekipi vzhodne konference Boston Bruins. Kosmatinci so slavili s 3:0. Tudi po zaslugi izvrstnih obramb Linusa Ullmarka , zbral jih je 32, ob tem pa je bil vratar Bostona tudi podajalec pri golu Charlieja Coyla v tretji tretjini. Ulmark drugič v sezoni na tekmi ni prejel zadetka, to je bil osmi shutout v Ullmarkovi karieri.

Anžeta Kopitarja in druščino naslednja tekma čaka v četrtek v zgodnjih jutranjih urah, ko bodo skušali na domačem ledu prekiniti niz treh porazov proti ekipi Seattle Kraken. Ta je na lestvici pacifiške skupine mesto nižje. Kralji so na 74 od 82 tekem, kolikor jih mora vsaka od ekip odigrati v rednem delu sezone, zbrali 87 točk.

David Pastrnak in Pavel Zacha sta v zadnji tretjini zabeležila po gol in podajo, Bruins pa so zmagali tretjič v štirih tekmah in povečali prednost v atlantski skupini na štiri točke pred Florido, ki je izgubila pri Montrealu s 3:5. Tam se je izkazal vratar francoskih Kanadčanov Sam Montembeault s 37 obrambami. Juuse Saros je zbral 30 obramb za Nashville, ki je izgubil trikrat zaporedoma. Zdrs je sledil rekordu franšize v nizu 18 točk.

Hokejisti Buffalo Sabres so bili na tekmi proti Washington Capitals uspešnejši in so prestolnike ugnali s 6:2. Za zmagovito ekipo se je izkazal JJ Peterka z dvema goloma in asistenco. V derbiju metropolitanske skupine je moral New Jersey Devils na domačem ledu priznati premoč Pittsburgh Penguins s 3:6. V ospredju je bil udarni dvojec Sidney Crosby in Jevgenij Malkin, ki sta zagospodarila v zadnji tretjini in vsak prispevala po dva zadetka.