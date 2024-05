Zvezde iz Dallasa do pomembne zmage v Edmontonu

Jason Robertson je dosegel tri gole, ki so hokejistom Dallasa izdatno pomagali, da so na tretji tekmi finala zahodne konference severnoameriške lige NHL v gosteh premagali Edmonton s 5:3 in povedli z 2:1 v seriji na štiri zmage. Četrto tekmo bosta ekipi odigrali v noči s srede na četrtek.