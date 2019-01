Zvezde iz Dallasa 'ujele na levi nogi' prvake iz prestolnice

Lanski finalisti Vegas Golden Knights so zmagali v gosteh pri Anaheim Ducks s 3 : 2. 'Zlate viteze' je povedel v prvi tretjini, potem pa so gledalci v drugi tretjini videli še preostale štiri gole. Najprej so v razmaku 20 sekund dvakrat zadeli domači, nato pa v pol minute dvakrat gostje za zmago. Odlični gol je v 51. minuti prispeval Max Pacioretty.

Do najvišje zmage v noči na soboto so prišli hokejisti Colorado Avalanche, ki so doma s 6 : 1 nadigrali New York Rangers. Colorado je polovico golov dosegel ob igri z igralcem več, dvakrat je bil ob številčni prednosti uspešen Mikko Rantanen, Nathan MacKinnon je prispeval gol in dve podaji, Tyson Barrie pa tri podaje. Edini gol za New York je v zadnji tretjini dosegel Ryan Strome, njegov soigralec Jimmy Vesey pa je neuspešno izvajal kazenski strel.