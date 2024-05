Zvezde iz Dallasa že na prvi stopnički končnice izločile branilce naslova

Drugi krog že igrata ekipi New York Rangers in Carolina Hurricanes. Prvo tekmo četrtfinala oziroma konferenčnega polfinala so ponoči v Madison Square Gardnu dobili hokejisti iz New Yorka, letošnji zmagovalci predsedniškega pokala, ki so slavili s 4:3 in v boju na štiri zmage povedli z 1:0.

Junak tekme je bil Mika Zibanejad, ki je dosegel gola za 1:0 in 2:1, ter bil podajalec pri golu Vincenta Trochecka za 3:1. Ključen pa je bil vseeno gol Rusa Artemija Panarina v 49. minuti za 4:2. Seth Jarvis je Carolino sicer minuto in 47 sekund pred koncem približal na 4:3, preobrata pa ekipa iz Raleigha, kljub menjavi vratarja s šestim igralcem v polju, ni zmogla.