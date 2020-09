Zvezde še niso 'ugasnile': Dallas po dveh podaljških ostaja v igri za naslov

Kanadčan Corey Perryje že v prvi tretjini poskrbel za vodstvo Teksašanov (18. minuta), Čeh Ondrej Palat(25.) in Rus MihailSergačev(44.) pa sta poskrbela za preobrat in nasmeh na obrazih igralcev Tampe. Zvezde iz Dallasa je v igri za Stanleyjev pokal obdržal Joe Pavelskiz golom v 54. minuti, za uspeh pa je kot že zapisano poskrbel Perry.

V podaljšku je bila nevarnejša in agresivnejša Tampa, a napadalci niso našli načina, da bi ugnali izrednega ruskega vratarja Antona Hudobina. Izkušeni 35-letnik je skupaj zbral kar neverjetnih 39 obramb, devet več kot njegov rojak Andrej Vasilevskijv vratih ekipe s Floride. Kljub temu je finalu in boju za prvi nov naslov po letu 2004 bližja Tampa, ki za veliki finale potrebuje še eno zmago. Tudi Dallas je v zgodovini kluba osvojil le en Stanleyjev pokal, leta 2004.

"Nismo še pripravljeni za pot domov. Nadaljujemo z borbo in to nas je pripeljalo korak bližje, a pot do želenega cilja je še dolga," je načrte za naprej po tekmi opisal Pavelski. Šesta tekma bo v noči na torek (ob 2.00 po srednjeevropskem času), tudi ta s strogimi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in brez gledalcev.

Vrhunci tekme Tampa Bay Lightning ‒ Dallas Stars: