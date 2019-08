Zvezdnik St. Louisa je Stanleyjev pokal 'ubranil' kar na ulici

David Perron je po mnenju uradne spletne strani lige NHL s prijatelji odigral tekmo uličnega hokeja "z največjim vložkom v zgodovini". S prijatelji se je namreč zvezdnik šampionske ekipe St. Louis Blues namreč pomeril za Stanleyjev pokal, s katerim je obiskal domači Sherbrooke v Quebecu. Očitno je Perronovi modri ekipi uspelo, saj je na enem od posnetkov razvidno, kako jim je zmagoviti šampanjec postregel kar s pomočjo cenjene lovorike, medtem ko je v ozadju igrala slovita pesem We Are the Champions skupine Queen.

Popotovanje lovorike po vseh koncih sveta seveda še posebej podrobno spremljajo pri St. Louisu, kjer so v minuli sezoni proslavili nepričakovan uspeh, prvi osvojeni Stanleyjev pokal v zgodovini kluba.

Kopitar želi otrokoma postreči sladoled

"Ste se s prijatelji kdaj pretvarjali, da igrate za Stanleyjev pokal, ko ste igrali ulični hokej? Danes so David Perron in njegovih prijatelji to zares storili ," so objavili na družbenem omrežju Twitter. Perron je sicer prispeval sedem golov in skupno 16 točk na 26 tekmah letošnje končnice, v finalu z Boston Bruinsi so Bluesi dobili odločilno sedmo tekmo (4:1).

Sicer je Perron večino dneva s pokalom preživel s partnerico Vanesso Vandal, 4-letnim sinom Masonom in 2-letno hčerko Victorio, ki jim je iz pokala postregel kosmiče in čokoladno mleko, za kosilo pa poutine (pečeni kanadski krompirček). Glavni del sprejema so pripravili v dvorani Palais des Sports, kjer sicer tekme igra ekipa Sherbrooke Phoenix, 31-letni napadalec pa je someščane pozdravljal z gasilskega tovornjaka.