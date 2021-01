Houston nov teksaški izziv za Dallas

Vrste Mavericksov so še vedno močno razredčene, toda Luka Dončić in vse bolj zanesljivi Kristpas Porzingis sta dinamo moštva, ki znova zmaguje. Še bolj neprepoznavna je podoba novih Rocketsov, predvsem zaradi prisilnega odhoda zvezdnikov. Po petkovi zmagi v Detroitu so znova okusili uspeh, nocoj ga poskušajo ponoviti v Dallasu.

icon-expand Luka Dončić

Dallas je Porzingisa uvrstil na listo poškodovan igralcev, saj ne želijo tvegati nove poškodbe visokega Latvijca s krhkimi koleni. To je že peta tekma moštva v sedmih dneh, Porzingis pa je na vseh igral več kot trideset minut. Njegovo mesto je znova zapolnil Willie Cauley-Stein, brez prvega centra Christiana Wooda so bili tudi Rocketsi, a je naloge zelo dobro prevzel veteran DeMarcus Cousins, ki je že v prvih treh minutah prispeval osem točk in trenerja domačih Ricka Carlisla prisilil k hitrio minuti odmora. Naslednja težava za Maverickse je bil Eric Gordon z dvema zaporednima metoma za trio točke. Naslednjega je dodal John Wall in Dallas je zaostajal že za ducat točk. Carlisle je proti robustnemu Cousinsu kmalu v igro poslal srbsko goro Bobana Marjanovića, na črto za tri Treyja Burka, ki je nemudoma zadel svoj prvi met od daleč. Mavericksi so bili videti kot utrujeno moštvo po napornem urniku, po prvi četrtini so zaostajali za 11 točk (38:27).

Jalen Brunson se je na začetku druge četrtine požrtvovalno vrgel za žogo in jo priboril, a jo s slabo podajo nemudoma zapravili. Vseeno pa je pokazal zgled borbenosti za soigralce. Predvsem je manjkala njihova obramba na črti za tri točke, od koder so deževali uspešni meti Rocketsov. Edina dobra novica za domače je bila hitra tretja osebna napaka P. J. Tuckerja, ki je predčasno odšel na klop. Prva trojka v NBA novinca Josha Greena je razliko znižala na deset, a je Cousins v naslednjem napadu skoraj dobesedno odpihnil Cauleyja-Steina in žogo potisnil skozi obroč. Dončić se je vrnil sredi četrtine, ko so gostje vodili za petnajst točk. Njegovi koši in podaje so poživile igro Dallasa, a je Gordon še naprej vztrajno zadeval od daleč, po potrebi pa prodrl tudi pod koš. Slovenec je s svojo čvrsto igro jezil Rocketse, ki so dobivali osebne napake, Gordon tudi tehnično, ker je bil nekoliko preveč glasen. Brunsen je z dobrim skokom ob zgrešenem prostem mestu Dončića postavil končni rezultat prvega polčasa (70:59).



