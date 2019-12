Računalnik napoveduje novo zmago Miamija

Indiana je bila lansko sezono pretrd oreh za Floridčane, izgubili so vsa tri srečanja. Sedaj se merita povsem drugačni ekipi. Miami je eno najbolj prijetnih presenečenj prvega dela, doma so doslej izgubili le tekmo z Lakersi. Pacersi so z gostovanj prinesli sedem zmag in sedem porazov. Njihov najboljši igralec Victor Oladipo še vedno okreva po poškodbi tetive v desnem kolenu, vprašljiv je tudi nastop Malcolma Brogdona, drugega najboljšega v Indiani. Njuno odsotnost bodo morali zapolniti T.J. McConnell in brata Holiday – Aaron in Justin.

Navijači Miamija se ne smejo veseliti prezgodaj, saj so okrnjena moštva kot ranjene živali, na videz šibka, a hkrati lahko izredno nevarna. Še posebej, ker so Pacersi sredi zmagovalnega zagona, boljši od tekmecev so bili v šestih od zadnjih sedmih srečanj. V ponedeljek so po podaljških premagali prav tako s poškodbami razdejani Toronto, krilo T. J. Warren pa je napovedal, da bodo v Miamiju "nepopustljivi na obeh straneh igrišča, zmaga (v Torontu) je pokazala našo žilavost". Proti njim je simulacija, ki jo spletni portal All U Can Heat pred vsako tekmo opravi z igro NBA 2K20 in s katero so doslej pravilno napovedali vse rezultate.

Nasveti veterana