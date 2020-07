Igralci NFL zaradi koronavirusa ostro proti vodstvu

"Potrebujemo 'football'. Potrebujemo šport. Potrebujemo upanje. A premalo volje, da bi sledili priporočilom lastnih zdravstvenih strokovnjakov bo to preprečilo. Če se NFL ne bo potrudila, da igralci ostanemo zdravi, v letu 2020 tekmovanj ne bo. To je povsem preprosto," je zapisal zvezdnik New Orleansa Drew Brees. Tudi Patrick Mahomes, ki igra za Kansas City Chiefs, in Russell Wilson iz moštva Seattle Seahawks ter številni drugi so izrazili zaskrbljenost zaradi razmer. V ozadju je spor, ker se morajo nekateri igralci Kansasa in Houstona že danes zglasiti v klubih, v ligi pa še vedno ni dogovora o tem, kako bodo potekala testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Prav tako se ne ve, kakšni bodo ukrepi ob pozitivnem testu. A omenjenima moštvoma bodo ta teden na treningih sledila vsa ostala.

V sindikatu igralcev prav tako izražajo veliko skrb zaradi morebitne okužbe z virusom na načrtovanih pripravljalnih tekmah. Skrb pa je utemeljena, saj v sindikatu trdijo, da se je v preteklih tednih okužilo kar 65 igralcev in je verjetnost za širitev okužbe velika.