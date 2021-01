Ilka Štuhec četrtič, Janja Garnbret pa prvič

Alpska smučarka Ilka Štuhec, športna plezalka Janja Garnbret, košarkar Luka Dončić, kolesar Primož Roglič ter nogometna ekipa iz Maribora in rokometna iz Celja so najboljše športne blagovne znamke v Sloveniji in prejemniki nagrad Sporto Brands za leto 2020.

icon-expand Luka Dončić je bil znova med nagrajenci. FOTO: AP Štuhčeva je četrtič osvojila to nagrado, Garnbretova pa prvič. Luka Dončićje postal Sporto Brand tretjič zaporedoma, najboljši kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Primož Rogličpa prvič. Med slovenskimi klubi že dolga leta prevladuje NK Maribor, ki je Sporto Brand postal že devetič, letos se mu je drugič pridružil tudi RK Celje Pivovarna Laško. Na letošnji marketinški konferenci, ki je zaradi pandemije covida-19 potekala po spletu, je v dveh dneh sodelovalo več kot 550 udeležencev iz 33 držav, kar je največ v sedemnajstletni zgodovini konference Sporto. PREBERI ŠE Wenger: Tudi v Sloveniji mladi odidejo v velik klub, v katerem ne igrajo, izgubijo motivacijo in se ne razvijejo