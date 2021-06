Imamo novo najhitrejšo žensko na svetu

Dvakratna olimpijska prvakinja in devetkratna svetovna prvakinja, Shelly-Ann Fraser-Pryce, je pretekli konec tedna na mitingu na domači Jamajki 100 metrov pretekla v času 10,63 sekunde, s čimer je postala trenutno najhitrejša ženska šprinterka na svetu. To je tudi drugi najhitrejši ženski čas v zgodovini teka na 100 metrov. Svetovni rekord, postavljen leta 1988, še vedno drži žal že pokojna Američanka Florence Griffith-Joyner, ki je 100 metrov pretekla v času 10,49 sekunde. Griffith-Joynerjeva s časom 21,34 sekunde še vedno drži tudi ženski svetovni rekord v teku na 200 metrov, ki ga je istega leta postavila v finalu olimpijskih iger v Seulu.

Za 34-letno Jamajčanko rezultat tik pred olimpijskimi igrami pomeni še toliko več, saj se je v olimpijskem letu 2016 soočala s poškodbo in osvojila zgolj bron. Nato se je leta 2017 za nekaj časa tudi umaknila iz sveta športa in posvetila rojstvu sina Zyona. Po vrnitvi na atletske steze je potrebovala le leto in pol, da se je vrnila na vrh kraljeve discipline atletike in na svetovnem prvenstvu v Dohi septembra 2019 osvojila že osmi in deveti naslov svetovne prvakinje (na 100 metrov in štafeto 4-krat 100 metrov).

Po mitingu je na vprašanje, kaj je razlog za njen odličen nastop, odgovorila: "Nisem bila pod pritiskom. Želela sem le odteči še eno tekmo pred državnim prvenstvom. Iskreno nisem pričakovala, da bom tekla tako hitro. Hvala Bogu, da sem zdrava."