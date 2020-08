Indiana v drugi tekmi končnice želi poravnati račune

Duncan Robinson se na prvi tekmi ni razgrel, obramba Indiane mu je uspešno sledila po igrišču in preprečevala natančne mete (zadel je le dve od osmih trojk). V drugo je takoj eksplodiral s tremi zaporednimi trojkami in nakazal, da se Pacersem obeta težavno delo. Miami je začel odločno in trener Indiane Nate McMillan je moral seči po prvi minuti odmora. Po njej je Oladipo z uspešnim metom od daleč ublažil začetni zaostanek svojega moštva. Indiana je začela igrati dinamično obrambo, Heati tudi z nesebično igro in hitrimi podajami niso prihajali do lahkih košev, vedno je bil na pravem mestu eden od Pacersov.

V sedmi minuti je Indiana prevzela vodstvo, trener vse bolj neučinkovitega Miamija Erik Spoelstra pa je zahteval minuto odmora. Ta je pomagala, po štiri minute dolgi suši so pripravili prostor za Tylerja Herra in njegovo trojko. A je Oaldipo na drugi strani nemudoma vrnil. Heati so ob trdi obrambi Pacersov začeli izgubljati žoge, prav tako so bili prenizki v skokih. Njihov met je postal ledeno mrzel, žoge so letele mimo obroča, reševalo jih je, da je bila nenatančna tudi rezervna peterka Indiane. Ob koncu četrtine so tako zaostajali le za dve točki (24:22).