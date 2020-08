Indiana za preživetje, Miami za uvrstitev v polfinale

Pacersi so začeli z dobro obrambo in strelsko formo, Viktor Oladipo je zadeval od daleč in blizu, s črte za tri je bil natančen tudi center Myles Turner. Heati so imeli Jaea Crowderja in Duncana Robinsona in znova čvrsto obrambo, odločno je začel tudi center Bam Adebayo, tako da je bil rezultat ves čas tesen. Prihod rezervne postave Miamija ni spremenil razmerja moči, moštvi sta otopili začetno ostrino metov, še posebej ob zavzetih obrambah. Pacersi so bili ob tem dovolj previdni, da tekmecev niso ustavljali z obilo prekrški, kot na tretjem srečanju. Dragić je začel počasi, zgrešil je prve štiri mete in enega od dveh prostih metov. Nizek rezultat je kazal, da se je tekma začela bolj v taktu Indiane, ki je vodila za točko (22:21).