Ljubitelji mešanih borilnih veščin počasi že odštevajo ure do borilnega spektakla UFC 264, na katerem se bosta še tretjič pomerila Conor McGregor in Dustin Poirier. Trenutni izid v zmagah med zloglasnim Ircem in Američanom z vzdevkom diamant je ena proti ena. V noči na nedeljo bosta v Las Vegasu dala končni odgovor, kdo je boljši.

