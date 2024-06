Federico Pozzetto in Maruša Klemenc zmagovalca maratona Franja

V zadnjem kilometru je nato brez težav zadržal prednost in se za kratko veselil zmage v trgovskem centru BTC v Ljubljani. Komisarji pa so nato določili, da je bila leva stran v krožišču napačna, s čimer se je zmage veselil Pozzetto. Ta je v sprintu ugnal preostala Slovenca, lanskega zmagovalca Matica Grošlja in Mirana Kovačiča . Bavec je na koncu zasedel četrto mesto.

Kolesarji so na pot velikega maratona krenili ob 9. uri in po treh urah, 35 minutah in 44 sekundah prekolesarili 154 km v okolici Ljubljane.

"Na Kladje smo ostali štirje, potem pa smo skupaj sodelovali do konca in bilo je dovolj, da smo se spopadli za zmago," je v uradnem prenosu dirke na spletni strani tekmovanja dejal Pozzetto. O trenutku v krožišču pa je dodal: "Prav je tako, da gremo vsi štirje po eni strani. Tam je tudi pravilo tako, da se po levi ne sme, tako da je zmaga zaslužena."

V ženski konkurenci je slavila Maruša Klemenc, ki je do odločilne prednosti prišla na klancu Kladje. Dirko je končala po 3:56:13 ure. Drugo mesto je z zaostankom 44 sekund pripadlo Irki Marine Lenehan, tretje pa Majdi Horvat, ki je zaostala 1:22 minute.

Sama trasa velikega maratona je kolesarje izpred BTC Cityja peljala do Brezovice in Vrhnike, ter vzpona čez vrhniški klanec do Logatca in Kalc. Sledil je še spust proti Idriji in Želinu. Kolesarji so nato krenili proti Cerknemu, kjer jih čakal vzpon na Kladje.

Kasneje so nadaljevali pot do Gorenje vasi in Škofje Loke ter proti Jeprci in Vodicam, nato pa še proti Skaručni ter skozi Povodje, Gameljne in Črnuški most. Zadnji del po Ljubljani je vseboval Štajersko cesto do krožišča Žale in Pokopališko cesto do Šmartinske in BTC.