Izjemen začetek olimpijskih iger v Pekingu za Slovenijo

Tokratne Olimpijske igre so se za nas res začele izjemno. Po prvem tekmovalnem dnevu smo namreč na drugem mestu po prejetih medaljah, prehiteli so nas le Norvežani, ki imajo že dve zlati, za nami, na tretjem mestu pa so gostitelji.

To sploh še ni vse. Ne samo, da smo dobili prvo zlato medaljo v smučarskih skokih, v moški in ženski konkurenci, ampak se je prvič v zgodovini tudi zgodilo, da sta naenkrat na stopničkah stala dva Slovenca, natančneje dve izjemni mladi Slovenki. Sicer je to tretja zlata medalja na zimskih olimpijskih igrah, s kar dvema nas je pred osmimi leti v Sočiju razveselila Tina Maze. Skupno pa gre za 11. zlato medaljo na vseh igrah, tako zimskih kot poletnih, od leta 1992.