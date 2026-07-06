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Izjemni Haaland: Utrujen sem, vendar svojemu telesu rečem, da nisem

Olso, 06. 07. 2026 15.30 pred 17 minutami 5 min branja 0

Avtor:
L.M.
Erling Haaland

Erling Haaland je z dvema goloma proti Braziliji Norveški priigral največji uspeh v zgodovini reprezentančnega nogometa. Skandinavska država se je prvič uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva, po zgodovinski zmagi pa so ulice Osla preplavili navijači. Medtem ko svet občuduje njegove predstave na igrišču, Haaland razkriva, da za njegovim uspehom stojijo leta discipline, natančno načrtovana rutina in neomajna miselnost.

Ko je zazvenel zadnji sodniški žvižg in je bilo jasno, da je Norveška izločila petkratne svetovne prvake Brazilce, se je po državi začelo slavje, kakršnega tam še niso doživeli. Več deset tisoč navijačev je v zgodnjih jutranjih urah preplavilo ulice Osla, spontano praznovanje pa se je preselilo tudi pred kraljevo palačo, kjer jih je, kot poroča The Guardian, pozdravil prestolonaslednik Haakon, ovit v norveški reprezentančni šal.

Selektor Ståle Solbakken ni skrival navdušenja. Zmago je označil za "največji dan v zgodovini norveškega nogometa" in dejal, da bodo ljudje verjetno praznovali še ves teden.

"Mislim, da vsi Norvežani doživljajo noč svojega življenja. Erling je bil naš junak, vendar je vsak odigral svojo vlogo. To je posebna skupina igralcev, ki drži skupaj, si pomaga in drug drugemu zaupa," je poudaril selektor.

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Podobno evforičen je bil tudi Erling Haaland, ki je priznal, da bi se najraje pridružil navijačem na ulicah."Želim si, da bi bil tam z njimi. Vsi Norvežani morajo uživati v tem trenutku. To je eden najbolj norih dni v zgodovini naše države," je dejal 25-letni napadalec.

Junak, ki udari takrat, ko je najpomembneje

Čeprav Haaland večji del srečanja ni bil posebej opazen in je imel razmeroma malo stikov z žogo, je znova pokazal svojo največjo kakovost, sposobnost odločanja tekem v ključnih trenutkih.

Med odmorom za osvežitev v drugem polčasu mu je selektor svetoval, naj prihranjeno energijo izkoristi v zaključku tekme. Napadalec Manchester Cityja je navodilo izpolnil popolno. V 79. minuti je z glavo dosegel prvi zadetek, tik pred koncem rednega dela pa je z drugim golom dokončno pokopal upe Brazilcev in Norveški zagotovil zgodovinsko napredovanje.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: AP

Prav zaradi takšnih predstav ga številni opisujejo kot "nasmejanega morilca," nogometaša, ki večino tekme mirno čaka na svojo priložnost, nato pa jo brez usmiljenja izkoristi, piše Al Jazeera.

Njegove reprezentančne številke so izjemne. Na 54 tekmah je dosegel že 62 zadetkov, kar pomeni povprečje 1,15 gola na tekmo. Še bolj impresiven je podatek, da je na zadnjih 14 tekmah za Norveško dosegel kar 27 golov.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu je nanizal že sedem golov in se na vrhu lestvice strelcev izenačil s Kylianom Mbappéjem in Lionelom Messijem. Potem ko je Norveško po skoraj treh desetletjih vrnil na svetovno prvenstvo, jo zdaj vodi do največjih uspehov v njeni zgodovini.

Tudi tekmeci priznavajo njegovo veličino

Po tekmi je Haaland znova pokazal, da ga odlikuje tudi skromnost. Čeprav je dosegel oba zadetka, je za igralca tekme izbral vratarja Ørjana Nylanda. "Zame je on igralec tekme. Ubranil je toliko strelov, ki bi nas lahko poslali domov. Zaradi njega bomo prvič igrali v četrtfinalu," je dejal.

Veliko priznanje je Haalandu namenil tudi brazilski selektor Carlo Ancelotti. Po njegovem mnenju Haalandovo največje orožje niso hitrost ali moč, temveč občutek za pravi trenutek.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: AP

"Ne zapravlja energije z lovljenjem vsake žoge. Branilce opazuje, čaka na njihovo najmanjšo napako in nato v eni sami sekundi udari. Lahko ga nadzoruješ 89 minut, potem pa nenadoma že proslavlja zadetek. Verjetno je najboljši na svetu pri prepoznavanju teh trenutkov," je ocenil izkušeni Italijan.

"Če dobim eno ali dve priložnosti, se ponavadi končata z golom. Pravzaprav ne vem, kaj počnem, takšen pač sem. Gre za to, da ostanem osredotočen in ko se priložnost pojavi, točno vem, kaj storiti," je o prepoznavanju trenutka po tekmi povedal Haaland.

Za uspehom stojita disciplina in rutina

Haaland poudarja, da njegovih uspehov ni mogoče pripisati zgolj talentu. Velik del zaslug po poročanju Euronews pripisuje načinu življenja, ki mu sledi vsak dan.

Odraščal je v športni družini. Njegov oče Alf-Inge Haaland je nekdanji profesionalni nogometaš, mama Gry Marita Braut pa državna prvakinja Norveške v sedmeroboju. Kljub dobrim genom meni, da je odločilna predvsem disciplina.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: AP

"Športnik moraš biti 24 ur na dan. Ne gre samo za dve uri tekme, temveč za vse, kar počneš pred njo in po njej," je povedal na svojem kanalu YouTube.

Njegova motivacija je preprosta: "Utrujen sem, vendar svojemu telesu rečem, da nisem. Veliko je v glavi."

Po njegovih besedah je prav psihološka priprava tista, ki športniku omogoča, da svoje telo potisne še nekoliko dlje od navideznih meja.

Spanje, ledene kopeli in posebni treningi

Vsak njegov dan je natančno načrtovan. Veliko časa nameni raztezanju in gibljivosti kolkov ter dimelj, saj meni, da prav dobra mobilnost omogoča doseganje najzahtevnejših zadetkov.

V treninge vključuje tudi vadbo v hipoksični komori, kjer umetno ustvarijo razmere z manj kisika, podobne visokogorju. Takšna vadba po njegovih besedah izboljša okrevanje med intenzivnimi sprinti.

Po treningih skoraj vedno sledi regeneracija. Štirikrat do petkrat tedensko uporablja ledene kopeli in savno, za sproščanje in okrevanje pa uporablja tudi terapijo z rdečo svetlobo, za katero pravi, da mu pomaga nadomestiti pomanjkanje sončne svetlobe v Manchestru. Znanstveniki opozarjajo, da so dokazi o učinkovitosti takšne terapije za zdaj še omejeni.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: AP

Najpomembnejši del regeneracije ostaja spanje. Haaland je večkrat poudaril, da je kakovosten spanec zanj najpomembnejši dejavnik uspeha in nekaj, pri čemer nikoli ne sklepa kompromisov.

Veliko pozornosti namenja tudi prehrani. Dan začne s kavo, ki ji doda surovo mleko in javorjev sirup, rad pa posega tudi po mastnejših zrezkih.

"Rad berem in preizkušam nove stvari. Zakaj ne bi v svojem življenju in karieri poskušal čim bolj optimizirati nekaj preprostih majhnih stvari? Obožujem hrano in rad jem, ne glede na to, kaj me čaka tisti dan," pravi.

A Norveško čaka nov izziv ...

Po zgodovinski zmagi nad Brazilijo se norveška reprezentanca še ne namerava ustaviti. V četrtfinalu se bo pomerila z Anglijo in njenim kapetanom, vrhunskim Harryjem Kanom, ki je z odločilnim golom svoji reprezentanci zagotovil zmago nad Mehiko.

Poglavja:
Na vrh Junak, ki udari takrat, ko je Tudi tekmeci priznavajo njegov Za uspehom stojita disciplina Spanje, ledene kopeli in poseb A Norveško čaka nov izziv ...
Erling Haaland Norveška Svetovno prvenstvo Nogomet
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