Izkušeni Clippersi merijo doseg mladih Mavericksov

Clippersi iz Los Angelesa so v tej sezoni trikrat premagali Dallas in zdi se, da imajo recept kako otopiti enega najboljših napadov v NBA. Toda čar končnic so presenečenja, dvoboj izkušenega dvojca Kawhi Leonard/Paul George in teksaških žrebet Luka Dončić/Kristaps Porzingis pa morda v sebi skriva seme za eno od njih.

Kawhi Leonard (desno) skuša do vrha pripeljati tretje moštvo, Luka Dončić prvič okuša končnico NBA. FOTO: 24UR Trener Dallasa Rick Carlisle je na igrišče poslal visoko peterko z Maxijem Kleberjem, odziv na odlično igro hrvaškega centra Ivice Zubca, ki je pred dvema tednoma odločno pripomogel k zmagi Clippersov. Med navijači Mavericksov je to sprožilo veselo ugotovitev, da je od 2003 v vsaki tekmi končnice za Dallas nastopil igralec iz nemškega Wurzburga. Od tam namreč prihajata tako Kleber kot legendarni Dirk Nowitzki. Že prva minuta je pokazala, zakaj so Clippersi morda najtežji nasprotnik Dallasa. Ukradene žoge in obramba, ki Mavericksom ni pustila zadihati, je povzročila deset zaporednih točk tekmecev brez odgovora, zato je Carlisle z zaskrbljenim obrazom takoj po začetku moral prekinil igro s premorom za posvet. Toda Los Angeles je še naprej rešetal njihov koš, Patrick Beverley pa je s svojo tesno obrambo nad Dončićem poskrbel, da je Slovenec izgubil štiri žoge. Črne oblake nad Dallasom je zgostil še neroden padec Dončića, po katerem se je nemudoma prijel za levi gleženj. Nekaj časa je vztrajal na igrišču, nato pa odšepal v garderobo, kjer so mu povili boleč sklep, nato se je vrnil na klop. Njegovi soigralci so medtem na krilih Tima Hardawaya Jr.-ja, Setha Curryja in Porzingisa izničili prednost Clippersov. Mlajši Curry je z drugo zaporedno trojko sivil lase zetu, trenerju Clippersoc Docu Riversu.