Izvršni odbor MOK v sredo ponovno o usodi olimpijskih iger

Po seksističnem škandalu, ki je odnesel predsednika organizacijskega odbora OI Tokio 2020 in nekdanjega japonskega premierja Jošira Morija, so 18. februarja imenovali novo vodilno osebo. Predsednica je postalaSeiko Hašimoto. Nekdanja sedemkratna olimpijka v hitrostnem drsanju in kolesarstvu na velodromu ter ministrica je prišla na čelo zgolj pet mesecev pred začetkom OI, zaradi pandemije prestavljenih na letošnje leto.

Delovni skupini MOK in organizacijskega odbora sta prve različice protikoronskih priročnikov za vse udeležence, torej športnike, člane osebja ter predstavnike medijev in navijačev, predstavili v začetku februarja, v zadnjih dneh pa so razpravljali o podrobnostih. Kmalu naj bi bili znani tudi ukrepi in smernice za štafeto olimpijske plamenice ob koncu marca. Organizatorji in MOK pričakujejo, da naj bi to tudi pripomoglo k odpravi dvomov o možni izvedbi iger.

Poleg OI v japonski prestolnici bodo pregledali tudi priprave na zimske OI čez leto dni v Pekingu. Kitajci so že konec lanskega leta pojasnili, da je večina objektov že povsem nared, to je ugotovila tudi komisija MOK. Drugače pa je s testnimi tekmovanji, saj jih, tako kot na Japonskem, zaradi omejitvenih ukrepov vlad ta čas praktično ni.

Bach je konec januarja obvestil, da bo 137. skupščina MOK, ki je bila sicer predvidena v Atenah, potekala videokonferenčno v predvidenem obdobju, in sicer od 10. do 12. marca. Tedaj bodo odločali tudi o podaljšanju olimpijske strategije z dodatki do leta 2025. Skupaj je predlaganih petnajst priporočil, poimenovali so jo olimpijska agenda 2020 + 5. Na sredini seji IO MOK se bodo dotaknili tudi te teme.