Uroš Kraševac po 580 urah jadranja prispel na cilj

Več kot 4000 navtičnih milj oceana v dveh etapah na 6,5-metrski jadrnici brez stika z zunanjim svetom. To je izziv, ki ga morajo prestati jadralci na sloviti čezoceanski regati Mini Transat od Francije do Martiniqua, z vmesnim postankom na Kanarskih otokih. Med njimi se je preizkusil tudi ekstremni jadralec Uroš Kraševac, ki je s 5. mestom poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev doslej. Na cilj je prispel po 24 dneh in štirih urah plovbe. Izčrpan in neprespan, a tudi odločen, da se bo čez dve leti boril za zmago.