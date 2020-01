James in Dončić v viharnem Dallasu

Latvijec je bil deležen kritik predvsem zaradi igre v napadu, kar je sprožilo odločen odziv Carlisla in zagovarjanje mladega zvezdnika. Ko so Mavericksi po poškodbi v Los Angelesu ostali brez njega, se je pokazala njegova vrednost v obrambi, brez Porzingisa na igrišču so izgubili tri od zadnjih petih tekem. Kako jim manjka njegovih 221 centimetrov, je najbolje prišlo do izraza v sredo, ko je Jokić dosegel 33 točk in brez težav Doriana Finneyja-Smitha izrinil pod obroč, nato pa dosegel odločilni koš za zmago. Tekma je znova poudarila še eno šibko točko moštva, težave pri zaključevanju tesnih tekem.

"Je še kdo drug včeraj imel us...n večer?" je trener Rick Carlisle na četrtkovi večerji s poslovneži Dallasa brez dlake na jeziku namignil na sredin poraz Mavericksov proti neustavljivemu Nikoli Jokiću in Nuggetsom iz Denverja. Mlado moštvo iz Dallasa je z odličnim začetkom sezone spodbudilo apetite, sploh ob izjemnem napredku Luke Dončića , ki v svoji drugi sezoni že igra na ravni najboljših v NBA. Kar je morda prekrilo notranje razpoke, Dončić in Porzingis še vedno nista povsem našla skladnosti v napadu, čeprav oba ves čas poudarjata njuno dobro medsebojno razumevanje.

Del razloga je morda tudi utrujenost prvega zvezdnika, Dončić ima brez Porzingisa še večje breme na svojih ramenih. Kljub kritikam na račun latvijskega samoroga je ta drugi strelec moštva. Brez njega je na igrišču še več kot pet minut dlje, v zadnjih petih srečanjih je povprečje naraslo z 32,1 na 37,8 minute na tekmo. Dončić sicer pravi, da ga to ne moti, "igra traja 48 minut in pripravljene sem odigrati vseh 48 minut". A tudi Carlisle je znova napovedal, da bo posvetil dodatno pozornost temu, koliko časa Slovenec preživi na igrišču. "Toda je krasen mlad igralec, ves čas se uči, to je ena od stvari, ki jih imam pri njemu tako rad," je dejal po četrtkovem treningu.

Dončić pravi, da ne ve, zakaj imajo težave s tesnimi tekmami, "meti ne gredo skozi obroč, samo naučiti se je treba in iti naprej". Na pripombo, da se zaključevanja tekem ne da naučiti, pa je sprožil val smeha s stoičnim odgovorom, da lahko vadiš mete in potem zadeneš, ko je treba. Obkrožen z medijsko množico se je zdel kot žival, ujeta v soju žarometov, in s svojo značilno redkobesednostjo odgovarjal na vprašanja. A hkrati pravi, da nima težav z medijsko pozornostjo, "v Madridu je bilo enako, tega sem navajen".

Ob novem srečanju z Lakersi je bil znova v ospredju njegov odnos do LeBrona Jamesa, vzornika iz košarkarskih začetkov. "Igrati proti njemu je vedno izziv. Je eden največjih košarkarjev vseh časov. Toda ko stopimo na igrišče, skušamo predvsem zmagati," je dejal in poudaril, da tekme proti Jamesu zanj ne izstopajo (več), "kot sem dejal, igrati proti njemu je nekaj posebnega, a uživam v vsaki tekmi, na kateri igram."

Zdi se, da se je prvi ponos ob pohvalah na njegov račun izrabil in da so mu nenehne primerjave z najboljšimi že v nadlego. "Nisem še niti približno blizu (najboljšim košarkarjem vseh časov). Star sem komaj 20 let, to je moja druga sezona v ligi. Lahko se zgodi karkoli, še veliko moram dokazati," je bil stvaren. Hkrati pa se je zahvalil vsem v Sloveniji, ki vneto spremljajo njegovo športno pot in pošiljajo glasove zanj na glasovanju za člane zvezdniške peterke te sezone (kjer ga je s prvega mesta izrinil prav James). "Zahvaljujem se vsem, ki glasujejo zame in tudi tistim, ki ponoči gledajo tekme. Res, hvala vsem."