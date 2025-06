Janja Garnbret: Mislim, da mi lahko uspe!

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Zvečer se mož in žena odpravita v posteljo. Mož začne božat ženino nogo in nežno vpraša: "Draga, a bova malo?" "Ma dragi moj, oprosti, ampak jutri imam pregled pri ginekologu, pa bi rada ostala sveža in čista!" Mož se, vidno razočaran, obrne na drugo stran in molči. Ne mine dolgo časa, ko se ponovno obrne k njej in vpraša: "A imaš pri zobozdravniku tudi pregled?"