Japonska vlada za OI išče 10.000 zdravstvenih delavcev

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so opozicijski politiki kritizirali vlado glede teh načrtov, saj so zdravniška združenja opozorila na upad zmogljivosti zdravstva v luči novega vala okužb. Japonska vlada in olimpijski delavci sicer zagotavljajo, da se bodo navkljub naraščajočim okužbam v domovini in tujini olimpijske igre začele 23. julija. Za uresničitev tega načrta pa po besedah ministrice Seiko Hašimotopotrebujejo na tisoče zdravstvenih delavcev.

"Poskušamo zagotoviti približno 10.000 zdravstvenih delavcev, ki bodo v času iger po dogovoru delali približno pet dni," je Hašimotova dejala v parlamentu. Organizatorji iger še vedno razpravljajo o natančnih zdravstvenih protokolih in o tem, kako "obvladati okužbe s koronavirusom", je še izpostavila Hašimotova.

Japonska je manj prizadeta kot mnoge druge države zaradi pandemije covida-19, saj je skupno umrlo približno 5000 oseb. Zdravniki so vseeno opozorili, da zdravstvene ustanove tam tvegajo propad, še posebej, če olimpijske igre sprožijo nove izbruhe, navaja AFP. Predsednik japonskega zdravniškega združenja Tošio Nakagavaje prejšnji teden sprožil alarm z izjavo o prihodu tujih državljanov na Japonsko. Dejal je, da v sedanjih razmerah ne bi bilo mogoče sprejeti v bolnišnico nobenega tujega obiskovalca, ki se je na igrah okužil z novim koronavirusom.

Bach trdi, da cepljenje ne bo obveznost, 'niti prednostna naloga' športnikov

Na igrah naj bi tekmovalo okoli 11.000 športnikov iz približno 200 držav, odločitve o gledalcih pa pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok) ne pričakujejo pred pomladjo. Mok je sicer sporočil, da bo spodbujal cepljenje vseh športnikov, a so mnenja deljena. Predsednik Moka Thomas Bachje dejal, da za poletne olimpijske igre cepljenje ne bo "niti obveznost niti prednostna naloga športnikov".

Medtem se programi cepljenja širijo po vsem svetu, a se osredotočajo na najbolj ogrožene skupine, zato je vprašanje, ali bi moralo biti cepljenje elitnih športnikov prednostna naloga, za zdaj še nekoliko prehitro. Predsednik francoskega olimpijskega komiteja Denis Massegliaje v ponedeljek kljub vsemu opozoril, da se bodo necepljeni športniki na Japonskem soočili z "izjemno zahtevnimi razmerami", vključno s 14-dnevno karanteno.

Poslabšanje svetovnih zdravstvenih razmer je namreč obnovilo dvome glede prestavljenih olimpijskih iger Tokio 2020, ankete pa kažejo upad javne podpore na Japonskem. O olimpijskih igrah bo sicer Mok razpravljal na seji izvršnega odbora, ki se bo začela v sredo ob 12. uri, Bach pa bo na vprašanja medijev odgovarjal okoli 17.30.