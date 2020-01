Jazz težak preizkus za novega centra Dallasa

Ta je letos igral v prvi peterki Warriorsov in v 37 tekmah v povprečju zbral 7,9 točke, 6,2 skoka in 1,2 bloka. Kar je celo malenkost bolje od Powella, toda slednji je imel izjemen vpliv na igro moštva. Odlično zna postavljati blokade za soigralce in v navezi z njimi napasti obroč, hkrati pa pritegne branilce in tako na ustvarja več prostora za Luko Dončića na črti za tri, ali pa za njegove prodore do koša. Poleg tega je s svojo zavzetostjo in tekmovalnostjo "duša in srce kluba", kot ga je pohvalil lastnik Mark Cuban. Cauley-Stein je manj natanačen strelec, tako od daleč (v celotnih karieri je vrgel 18 trojk in zadel 4) kot bližje košu. Toda zato veliko bolje brani obroč, saj je podobno atletski, a bolj vitek.

Trgovanje ni bilo preprosto, Dallas je najprej v Oklahomo poslal novinca Isaiaha Robyja, ki v tej sezoni še ni igral za Maverickse, v zameno zanj pa dobil centra Justina Pattona, ki je za Thunderse nastopil na petih tekmah. Nemudoma so se odrekli pravicam do Pattona in tako sprostili eno igralno mesto, nato pa v zameno za pravico izbire v drugem krogu letošnjega nabora od Golden Statea kupili Cauley-Steina.

Manj kot 24 ur po oznanilu trenerja Ricka Carlisla , da "nam zmanjkuje visokih igralcev", mu je vodstvo izpolnilo željo po novem visokem krilnem centru. Mavericksi so v petek po pristanku letala v Utahu prižigali telefone in začeli spremljati novice o spremembah v klubu

Cauley-Stein je zanimiv karakter tudi izven igrišča, da odstopa od običajnega, dokazuje že njegova nagnjenost k poslikavanju telesa, precejšnja tudi za porisano NBA. Trije P-ji na njegovem čelu pomenijo "filozofska moč in mir", velja pa za umetniško nadarjenega in nenehnega ustvarjalca. Ukvarja se slikanjem, v premoru med sezonami mu je bilo tako dolgčas, da se je začel učiti igranja na klavir, predlani je ustvaril svoja modno znamko oblačil. Športno nadarjenost je v srednji šoli dokazoval tudi s hkratnim igranjem ameriškega nogometa, pri čemer je bil menda zelo dober.

Globina Jazza

Nakup 213 centimetrov visokega in 109 kilogramov težkega krilnega centra je odpravil dve muhi na en mah. Mavericksi so dobili še enega visokega igralca in okrepili zasedbo pod obročem, hkrati pa je bil tako poceni (2,2 milijona dolarjev za to sezono in 2,3 milijona za prihodnjo, ta je izbira igralca), da lahko klub naprej načrtuje še kakšen morebiten nakup do zadnjega roka za prestope (6. februar). Pred poškodbo Powella je bilo veliko razmišljanje o dodatnem (krilnem) strelcu, ki bi nekoliko razbremenil Dončića.

Če bo dokumentacija prestopa urejena do srečanja z Utahom, se bo Cauley-Stein drugič zapored pomeril z vročim Jazzom. Ta je v sredo pošteno potolkel Warriorse, takrat še njihov prvi center pa je proti odličnemu Gobertu zmogel 2 točki, 4 skoke in 2 podaji. Utah igra vrhunsko košarko, zmagali so 18 od svojih zadnjih dvajsetih tekem in se pomaknili na drugo mesto zahodne konference. "Vsak večer pridemo na igrišče izjemno osredotočeni in vsak od nas enako odločen. Veliko fantov lahko pošlje žogo v koš. Kadar ta kroži in najdemo odprte mete, nas je težko ustaviti," je dejal Gobert.

Skupaj z Donovanom Mitchelom je ost Utahovega napada, na zadnjih osmih srečanjih je zadel 60 odstotkov svojih metov. Z blokadami nasprotnih branilcev v napadu ustvarja prostor za soigralce, hkrati je eden najboljših obrambnih igralcev lige. Poleg tega ima Jazz nevarna strelca z razdalje Joea Inglesa in Bojana Bogdanovića, oba lahko hitro napolnita koš tekmeca, če jim ta to dovoli. Njihovo drugo peterko pa vodi še vedno eden najboljših organizatorjev igre Mike Conley.