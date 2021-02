Jezni Boston nov izziv za Dallas po zmagi nad Memphisom

Kristaps Porzingis (levo) pri Dallasu in Kemba Walker pri Bostonu to sezono še vedno iščeta svojo lansko formo.

Srečanje med Bostonom in Dallasom se prične ob 1.30 po slovenskem času.

Obe moštvi se znova ubadata s poškodbami, pri Dallasu drugo srečanje zapored manjka Kristaps Porzingis, ki ima težave s hrbtom, počiva tudi Maxi Kleber, ki si je na včerajšnji tekmi zvil levi gleženj. Domači bodo tako imeli precej razredčene vrste pod košem. Bostonu manjka Marcus Smart, morda njihov ključni igralec, da se strelske mojstrovine Jaysona Tatuma in Jaylena Brownapovežejo v zmagovito celoto. Brez nevarnega strelca od daleč, odličnega in zagrizenega branilca ter vodje z visoko košarkarsko inteligenco so Celticsi dobili le pet od ducata tekem. Ne pomaga, da je Kemba Walkerpo poškodbi kolena le senca lanskega zvezdnika.

Porzingis je v ospredju tudi zaradi govoric, da naj bi vodstvo Dallasa na tihem preizkušalo, ali na košarkarskem trgu obstaja zanimanje zanj. Latvijski center je lani predčasno končal končnico in moral na operacijo meniskusa v desnem kolenuu, leto poprej je okreval po operaciji vezi v levem kolenu. Po počasni vrnitvi na igrišče v tej sezoni je njegov prispevek v napadu ob nekaj nihanja zrasel na raven drugega zezdnika moštva. A je obrambi postal velika luknja Dallasa, saj tekmecem dopušča 119,5 točke na sto napadov, osmi najslabši med igralci NBA, ki so v tej sezoni odigrali vsak deset tekem. Lastnik kluba Mark Cuban je ostro zanikal govorice o tihem merjenju vrednosti Latvijca na košarkarskem trgu, jezno se je odzval tudi na kritie, da je Porzingis v obrambi »podoben strašilu« in "ni zmožen pokrivati nobenega igralca".

Porzingisu ob strani stoji tudi trener Rick Carlisle, ki je obrambne težave svojega centra pojasnjil s pomanjkanjem priprav, saj je zaradi operacije kolena izpustil oktobrske treninge. Tako moč krepi kar med igranjem, "v formo mora priti skozi igro, še vedno ni čisto pravi. Ne gre za opravičilo, ampak za dejstva," je poudaril Carlisle. Neigranje ob novih poškodbah bo podaljšalo proces, hkrati se znova krepijo opozorila, da imajo po izkušnjah v NBA igralci nad 215 centimetri pogosto težave s poškodbami, predvsem nog.