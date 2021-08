Pred nami je nov dirkaški konec tedna v Spielbergu. Treninga pred nedeljsko dirko motoGP sta, kot je običajno za to prizorišče, minila v spremenljivih vremenskih razmerah. Na dopoldne še suhi stezi je izjemen in tudi rekorden čas kroga postavil Johann Zarco na ducatiju in dokazal, da zmaga njegovega moštvenega kolega na tej isti stezi minulo nedeljo ni bila naključje.