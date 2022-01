Jokić in Čančar sta z Denverjem na obisku pri Dončiću

Snidenje balkanskih fantov je okrnjeno, saj je Boban Marjanović v karanteni, ta je ključna beseda za obe moštvi v zadnjih treh tednih. Strategija preživetja se je nekoliko bolje obnesla za Nuggetse, ki imajo dve zmagi več od porazov, pri čemer je večino bremena na ramenih Jokića. Srbski center igra morda še bolje, kot v prejšnji sezoni, ko so mu podelili naslov najboljšega igralca rednega dela, toda moštvo ima premalo zmag, da bi bil znova favorit. Ko je v soboto v Houstonu zbral 24 točk, tri podaje in 11 skokov, so to označili kot podpovprečno predstavo. Odličnemu napadu dodaja najbolj dosledno obrambo kariere, Denver je z njim na parketu eno najbolj dominantnih moštev lige (v povprečju dosegajo 10,2 točke več od tekmecev), ko zajema sapo na klopi, zdrsnejo globoko pod povprečje (nasprotniki dosegajo 13 točk več od njih). Tako je vsak večer vprašanje, kdo bo Jokiću pomagal, v Houstonu se je razigral Facu Campazzo (22 točk). Soliden večer je imel tudi Vlatko Čančar (11 točk), a le do tretje četrtine, ko je v obrambi dobil močan udarec po nosu. Kljub temu so na listi poškodovanih njegov nastop označili kot verjeten.

Dončić je po visokih pričakovanjih pred sezono to začel precej manj navdušujoče, precejšnja nihanja v igri so kazala na slabšo telesno pripravljenost. Poškodba gležnja, nato pa še okužba s covidom-19 sta le še dodatno breme. Prvi zvezdnik Dallasa je v nedeljo proti Thundersom odigral 31 minut in priznal, da je močno čutil napore igre. A je bil vseeno srečen, ker je znova na igrišču. Prva skrb moštva je tako Slovenca spraviti nazaj v vrhunsko formo, kar je skoraj zagotovilo, da se bodo izognili dodatnim kvalifikacijam za končnico. Dodatna spodbuda za Dallas je, da so tudi brez Dončića igrali najbolje v sezoni, v zadnjih dveh tednih so imeli peto najboljše razmerje med napadom in obrambo in četrti najboljši napad v ligi. Največ zaslug gre odlični igri Jalen Brunsona, ki je prevzel vlogo prvega dirigenta moštva, dobro sta igrala tudi Porzingis in Dorian Finney-Smith. Prav tako so imeli srečno roko pri izbiri "desetdnevnikov", igralcev, s katerimi so krpali covidne luknje v moštvu. Marquese Chriss bo brez Porzingisa imel še več priložnosti, da z novo dobro predstavo prepriča lastnika kluba Marka Cubana, naj kratkoročno sodelovanje podaljša vsaj do konca sezone.