Jorgić je bil blizu, a je na koncu izpadel v osmini finala

Pred tem sta nastope na prvenstvu dopoldne končala tudi Jorgićeva reprezentančna kolega Peter Hribar in Deni Kožul. V četrtfinalu moških dvojic sta na poti do kolajne naletela na previsoko oviro. Slovenski par sta premagala Avstrijec Maciej Kolodziejczyk in Moldavec Vladislav Ursu, ki nista oddala niza in sta slavila prepričljivo s 3:0. Avstrijsko-moldavska naveza je pred tem izločila tudi Jorgića s hrvaškim partnerjem Tomislavom Pucarjem.