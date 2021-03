Jubilej v Kranjski Gori letos nekoliko drugačen

Lanski 59. pokal Vitranc so organizatorji odpovedali zgolj dva dni pred pričetkom tekmovanja. Kljub celovitim pripravam in pričakovanemu spektaklu je bil le-ta odpovedan zaradi pandemije. Tokrat so kranjskogorski organizatorji odločeni tekmovanje izpeljati, in sicer tako sobotni veleslalom kot tudi nedeljski slalom. Tekmovanje bo seveda potekalo z upoštevanjem navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter prakse, ki jo je Mednarodna smučarska zveza (Fis) uveljavila v svetovnem pokalu. V letošnjem januarju so bili mariborski organizatorji Zlate lisice zaradi pomanjkanja snega in negotovih vremenskih razmer prisiljeni v organizacijo na vitranški strmini. Prireditev je bila vrhunska, za popoln konec tedna pa je poskrbela domačinka Meta Hrovat s tretjim mestom na drugi veleslalomski tekmi.

Vzpostavitev mehurčka

V ponedeljek so tamkajšnji delavci pričeli z vzpostavitvijo varnega območja na poligonu Podkoren. Gre za popolno zaporo območja tekmovalnega prizorišča. Dostop bo onemogočen tako domačinom kot tudi prebivalcem kranjskogorske občine in vsem morebitnim gostom. Zapora bo v veljavi do konca nedeljskih tekmovanj. Poleg tega je zaprta tudi kolesarska steza od vstopa z glavne ceste pri Brsnini do krožišča kolesarske steze in ceste iz Podkorena (mostiček pri domu SŽ). Na to območje bo možen vstop samo z negativnim hitrim antigenskim ali PCR- testom in še to za organizatorje in dobavitelje opreme ter storitev.

Za obiskovalce Kranjske Gore bodo od 11. do 14. marca popolnoma zaprti hoteli Kompas, Best Western, Ramada Hotel & Suites in Skipass. Vstop v hotel bo možen samo z veljavno akreditacijo za tekmovanje, z vozilom na hotelsko parkirišče pa samo z veljavno parkirno dovolilnico. Osnovna zahteva za vse udeležence tekmovanja, vključno z mediji, je, da brez negativnega hitrega antigenskega (HAT) ali PCR-testa ne bodo mogli pridobiti akreditacije. Ta pa je pogoj za vstop v mehurček Podkoren in uradne hotele, kjer prebivajo udeleženci.