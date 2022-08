Junaki Krasa: 'Veliko nam pomeni, da smo tudi mi prepoznani'

Pripadnike slovenskih služb za zaščito in reševanje so naši odbojkarji na tekmo povabili v znak zahvale za požrtvovalnost, ki so jo kraški junaki pokazali med 17-dnevnim gašenjem požarov na Krasu. Odbojkarji so se sicer že julija ponudili, da bi gasilcem pomagali na terenu, a so morali ponudbo zavrniti, saj je bilo prenevarno. A odbojkarji so našli drugačen način, kako pomagati. Ob akciji Skupaj za Kras treh najbolj prizadetih občin so za dražbo namenili dres dolgoletnega odbojkarskega reprezentanta Dejana Vinčića s podpisi vseh odbojkarjev.

Gasilci so se na vabilo navdušeno odzvali

Toda zgodba se tu še ne konča. Porodila se je še ideja, da bi vse junake, ki so se na Krasu tako in drugače kar 17 dni borili z ognjeno stihijo, povabili na uvodno tekmo na domačem svetovnem prvenstvu. Rečeno – storjeno.

"Veliko nam pomeni, da smo tudi mi prepoznani," je ob tem danes ob prevzemu vstopnic dejal eden od gasilcev, ki bodo za naše odbojkarje navijali na vse grlo.

Prvo tekmo slovenske reprezentance prenašamo tudi na POP TV.