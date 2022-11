Juventus v odločilnem spopadu proti razigranemu Messiju in druščini

Eno največjih razočaranj letošnje sezone Lige prvakov, Juventus, je pred novo izjemno zahtevno nalogo. Po tem ko je v prejšnjem krogu izgubil vse možnosti za napredovanje v nadaljevanje najelitnejšega klubskega tekmovanja, mu ob sredini tekmi grozi še izguba tretjega mesta v skupini, ki vodi v Ligo Evropa. Bo zdesetkani Juventus proti PSG-ju uspel zadržati napade razigranega Messija in njegovih soigralcev? Na zadnjih treh tekmah je Messi dosegel štiri zadetke, v letošnji sezoni ima na 12 tekmah sedem zadetkov in kar deset asistenc. To je forma, ki mu lahko prinese še zadnji kamenček v mozaiku njegove kariere.

