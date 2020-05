Kaj imajo skupnega Tina Maze, Robert Koren in Tine Urnaut? Poosebljajo primere uspešnih športnikov s Koroške, ki so z garanjem, odrekanjem in izjemno željo, uspeli. Pogoji, ki so jih imeli, so bili izjemni, četudi so od večjih slovenskih mest, oddaljeni debelo uro. Več v spodnjem video prispevku Matica Flajšmana.