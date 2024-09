Kaj lahko pričakujemo od Rogliča in Pogačarja, ki sta presegla že vse mejnike?

Po tem ko je slovenski kolesarski as Primož Roglič julija zaradi nesrečnega padca predčasno zaključil dirko na francoskem Touru, so v nedeljo po Sloveniji v njegovo čast zagoreli ognjemeti. Svojo bogato kolesarsko kariero je namreč okronal z že četrto zmago na španski Vuelti. "Na tej poti je bilo kar nekaj izzivov, ampak, kot rečejo, konec dober, vse dobro," je dejal kolesar.

Kolesarska asa sta letos dobila vse tri tritedenske pentlje in Slovenijo postavila ob bok Franciji, Španiji in Veliki Britaniji, ki se prav tako lahko pohvalijo s tem dosežkom. Kaj lahko še pričakujemo od dveh šampionov, ki sta pravzaprav presegla že vse mejnike kolesarstva? V oodaji 24UR ZVEČER smo tudi o tem povprašali novinarskega kolega Matica Flajšmana in nekdanjega profesionarnega kolesarja Kristjana Korena.

Slednji je priznal, da si še 10 let nazaj ne bi upal reči, da bo kateri slovenski kolesar prišel med prve tri na velijih dirkah. A nato so se pojavili kolesarji, kto sta prav Pogačar in Roglič, ki so se najprej dokazali na manjših dirkah, nato pa še na večjih. "V nedeljo smo dokazali, da je Slovenija prava nacija, pokrite imamo vse velike grand toure. Kapa dol našim fantom," je dejal Koren.

V času njegove kariere so bile sicer slovenske zastave ob kolesarski proogi le redke, je dodal. Zdaj je drugače: "Zdaj je na rh klancev sama slovenska zastava. Ko kot kolesar zagledaš to, ko veš. da so se vozili po več ur, zgolj zato da te pozdravijo, pa čeprav a koncu mimo njih zapelješ v le nekaj minutah. To ti da motivacijo, zato res, vso čast tudi navijačem."

'Roglič je na nek način profesor kolesarstva'

Flajšman je medtem priznal, da ni bil popolnoma prepričan, da bo Rogliču uspelo na Vuelti. "Ampak ko sem videl etapno zmago, sem vedel, da so naredili nekaj strateškega, da bodo Primoža spodbudili takrat, ko bo to najbolj potreboval, ko bodo prisotne bolečine. Ni jih zmotil niti zaostanek, sledili so neki strategiji, ki je pripeljala na zastavljeni cilj," je povedal.

Izpostavil je, da je Roglič dirkal z novo ekipo, ki je ni poznal v celoti, zaradi česar se je tudi sam privajal na nove okoliščine. "Nekateri za to potrebujejo eno etapo, nekateri 10. Roglič je na nek način profesor kolesarstva; po eni strani skozi vzpone in padce, po drugi skozi to, kar je uspel doseči pri teh letih, z njegovo zgodbo poznega začetka." Meni, da je znal slovenski kolesar vsakemu nameniti točno tisto besedo, ki jo je potreboval, da so lahko vsi skupaj verjeli, da je cilj dosegljiv.