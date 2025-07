Kako izbrati pravo kolo? Vodič, ki vam bo v pomoč pri nakupu novega kolesa

All-round cestna kolesa (Giant TCR/ Liv Langma): Uravnoteženje med težo, aerodinamiko in togostjo. Primerna za vzpone, dirke in vsakodnevne treninge.

Aero kolesa (Giant Propel/Liv EnviLiv): Zasnovana za največjo hitrost. Imajo aerodinamično oblikovan okvir, integrirane komponente in agresivno geometrijo. Idealna izbira za tekmovalce in tiste, ki vozijo hitro in po ravnini.

Cestna kolesa so namenjena gladkim asfaltiranim potem in premagovanju dolgih razdalj z minimalnim uporom. Odlikujejo jih lahek, tog okvir, ozke pnevmatike in aerodinamičen položaj, kar omogoča doseganje visokih hitrosti z manj napora. Idealna so za kolesarje, ki želijo premagovati dolge razdalje ali se preizkusiti na dirkah. Pri cestnih kolesih obstajajo različni tipi:

Gravel kolesa združujejo lastnosti cestnih in gorskih koles. Videti so kot cestno kolo z ukrivljenim krmilom, vendar imajo širše pnevmatike z grobim profilom za stabilnost na neutrjenih poteh. Ta vsestranska zasnova omogoča vožnjo tako po asfaltu kot po makadamu brez odrekanja hitrosti cestnega kolesa. Primer takega kolesa je Giant Revolt / Liv Devote , ki se odlično obnese od gladkih cest do makadamskih poti. Odlična izbira za makadamske ceste, gozdne poti in daljše bikepacking ture. Ponudbo gravel koles si lahko ogledate TUKAJ .

Gorska kolesa imajo robusten okvir, široke plašče z grobim profilom ter vzmetenje, kar zagotavlja dober oprijem in nadzor na razgibanem terenu – od makadamskih poti in korenin do kamnitih klancev in strmih spustov. Zato navdušujejo ljubitelje adrenalina in narave, saj omogočajo vožnjo tam, kjer cestno in gravel kolo ne zmore. Pri gorcih sta najpomembnejši lastnosti kolesa vzmetenje in geometrija.

XC (Cross-country) (Giant XTC, Talon): Hitro in lahko kolo za vzpone, enoslednice in dirke. Običajno so to kolesa s prednjim vzmetenjem (hardtail).

Trail in All-mountain (Giant Trance, Stance): Vsestransko kolo za spuste in vzpone. Ima polno vzmetenje, več hoda (130–150 mm) in udobno geometrijo.

Enduro in DH (Downhill) (Giant Reign, Glory): Kolesa zasnovana za hitre spuste in tehnično zahtevne terene. Zelo robustna, z velikim hodom vzmetenja (160 mm+).

Celotno ponudbo gorskih koles si lahko ogledate TUKAJ.