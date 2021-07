Kako dneve na dirki preživljajo naši kolesarji?

Kako so zadnje tri tedne kolesarji na dirki preživljali dneve, kadar seveda niso bili na kolesu? Precej enolično, pripovedujejo naši asi Pogačar, Mohorič in Mezgec. Na srečo jim ekipe tudi na avtobusu zagotavljajo popolno udobje, v hotelih jih denimo pričakajo iste vzmetnice, saj te z njimi potujejo po trasi dirke. A to včasih ni dovolj, pravijo, saj ko se dirka bliža koncu, pogosto od utrujenosti sploh ne morejo zaspati.

