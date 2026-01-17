Šport
Kako se Slovenci pripravljajo na obračun s favoriti prvenstva?
Le še pet dni pa nas loči do začetka evropskega prvenstva v futsalu - dvoranski različici nogometa, ki ga bo ob Latviji in Litvi gostila tudi Slovenija. Tekme bodo v Stožicah in Hali Tivoli, prenašali jih bomo tudi na Kanalu A in Voyo. In kako se slovenski reprezentanti pripravljajo na prvi obračun, v katerem se bodo pomerili s Španijo, ki spada v najožji krog favoritov?
