Kako potekajo priprave na svetovno prvenstvo v odbojki?

Odbojka se vrača v Slovenijo. Zaradi napada na Ukrajino bosta letošnje svetovno prvenstvo za moške v odbojki, namesto Rusije, konec avgusta skupaj gostili Slovenija in Poljska, namesto ruske reprezentance pa bo v tekmovanju sodelovala ukrajinska, so sklenili na Mednarodni odbojkarski zvezi. Po evropskem prvenstvu leta 2019 bo to že drugo člansko reprezentančno odbojkarsko tekmovanje v Sloveniji v zadnjih treh letih, predvsem pa prvo svetovno prvenstvo v igrah z žogo v samostojni Sloveniji.