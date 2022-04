V četrtfinalu Lige Evropa smo videli slovenski dvoboj med Atalanto Josipa Iličića in Leipzigom Kevina Kampla. Uspešnejši so bili Nemci, ki so v gosteh slavili z 2:0. Kampl je tekmo začel v prvi enajsterici, medtem ko Iličića še vedno ni v postavi Bergamčanov. Rdeči biki so si napredovanje zagotovili s skupnim izzidom 3:1.