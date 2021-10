Kanadski košarkarski eksperiment je v drugo deloval odlično

"Igrali smo res čvrsto, na igrišču smo dosegali vse, kar smo hoteli. Sploh naša obramba je bila odlična," se je smejalo trenerju Nicku Nursu, ko so njegovi varovanci poraz v domači dvorani pustili doma in v Bostonu zaigrali kot prerojeni. Tik pred tekmo je v prvi peterki Gorana Dragića (5 točk, podaja, skok, ukradena žoga) zamenjal z Garyjem Trentom mlajšim (20 točk, podaja, 3 skoki, 4 ukradene žoge). "To je bila menjava v zadnji minuti, hoteli smo, da ima Goran žogo v rokah z drugo peterko. Trent pa se je pokazal za dobro izbiro," je pojasnil svojo odločitev. Mladi branilec je z energično igro v napadu in obrambi poživil ekipo, prodori pod obroč pa so prinesli štiri od njegovih sedmih zadetkov. "Naredim to, kar trener zahteva od mene. Skušam biti čim boljši v obrambi. Igrati moraš odločno, čvrsto. Če sodniki piskajo (prekrške), pač piskajo, če ne, ne," ni zahajal globoko v filozofijo košarke.

Med srečanjem je spodbujal novinca Scottia Barnsa (25 točk, podaji, 13 skokov) "ne morejo te ustaviti, ti si težava". Nadarjeni mladenič je navdušil tudi komentatorja Bostona, ki sta ga označil za "krajo z letošnjega nabora", strokovni štab Toronta ga je izbral kot četrtega igralca. Ne samo dvojni dvojček, tokrat njegove podaje na slepo niso bile povsem brez cilja, energični skoki pod obročem so spravljali domačo obrambo v obup. "Igral je odlično, z več zbranosti, čakal je na svoj trenutek in prodiral do obroča, ali metal iz skoka. Nocoj je našel svoj ritem. Garal je tudi v obrambi, kjer so visoki Raptorsi zasenčili večino Celticsov, še največ življenja je pokazal Jayson Tatum (18 točk, 4 podaje, 6 skokov, blokada, 5 izgubljenih žog). Jaylen Brown (9 točk, 4 skoki) je bil po eksploziji v New Yorku s 46 točkami tokrat komaj opazen, tudi on je izgubil pet žog, skupaj so jih Celticsi zapravili kar 25.