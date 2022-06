Kane do 50. zadetka in remija proti Nemcem

Osrednji obračun večera v nogometni ligi narodov med Nemčijo in Anglijo v Münchnu se je končal brez zmagovalca. Domačini so povedli preko Jonasa Hofmanna v 50. minuti, gostje pa so izenačili iz enajstmetrovke Herryja Kanea v 88. minuti. Druga tekmo v ligi A med Italijo in Madžarsko se je končalo z zmago gostiteljev z 2:1.

icon-expand Nemčija-Anglija FOTO: AP Za Italijane sta v polno zadela Nicolo Barella in Lorenzo Pellegrini v prvem polčasu, gol za Madžarsko pa je v lastno mrežo zabil Gianluca Mancinie. Anglija je tako prišla do prve točke po dveh krogih v skupini 3, Italija je vpisala prvo zmago, Nemčija drugi remi, Madžarska pa je presenetljivo druga, potem ko je v uvodnem nastopu premagala Anglijo z 1:0. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V ligi B je Finska premagala Črno goro z 2:0 in prevzela vodstvo v skupini 3, Bosna in Hercegovina pa je po remiju na prvi tekmi s Finsko vpisala tri točke proti Romuniji (1:0). Slovenija, ki je v Stožicah izgubila s Švedsko 0:2 in v Beogradu s Srbijo 1:4, bo naslednjo tekmo v ligi B odigrala v četrtek na Norveškem. * Skupina 3: - torek, 7. junij: Nemčija - Anglija 1:1 (1:0) Italija - Madžarska 2:1 (2:0)