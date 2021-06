Karavana motoGP v Ameriko namesto na Japonsko

"Zaradi pandemije covida-19 in omejitev, ki veljajo za potovanja, nismo mogli potrditi japonske dirke," so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji. Dodali so, da se bodo najboljši dirkači na dirkališče Motegi vrnili prihodnje leto. S tem je velika nagrada Japonske odpovedana že drugo leto zapored.

Poleg tega je dirka za veliko nagrado Tajske prestavljena za en teden, kar pomeni, da bo dirka 17. in ne 10. oktobra, kot je bilo sprva načrtovano.

Dirki v Avstraliji in Argentini sta zaradi potovalnih omejitev prav tako še pod vprašajem, kot nadomestno dirkališče za eno izmed dirk se že omenja portugalski Portimao.