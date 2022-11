Katar o odškodninskem skladu za delavce migrante: To je reklamni trik

Dodelitev svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010 Katarju je v državo privabilo več tisoč tujih delavcev, predvsem iz Indije, Pakistana, Nepala, Bangladeša in Šrilanke. Ob prihodu v emirat pa so se srečali z množičnim izkoriščanjem, med drugim z izredno nizkimi plačami, zasegi dokumentov in zelo slabimi delovnimi pogoji, zaradi katerih je umrlo več kot 6500 delavcev, poroča Guardian.

V skladu s tem so humanitarne organizacije v preteklosti katarsko vlado večkrat pozvale, naj za delavce migrante ustanovi odškodninski denarni sklad. Katarski minister za delo Ali bin Samik Al Mari pa je ustanovitev posebnega odškodninskega sklada za delavce migrante, ki so gradili stadione in drugo infrastrukturo za svetovno prvenstvo v nogometu, zavrnil. Sklad sta skušala zagotoviti Amnesty International in Human Rights Watch, poroča agencija AFP.

Omenjeni organizaciji sta bili vodilni pri zahtevi, da katarski organizatorji SP in Mednarodna nogometna zveza (Fifa) v posebnem skladu zbereta 440 milijonov ameriških dolarjev, kolikor znaša tudi nagradni sklad tekmovanja.

'Vsaka smrt je tragična'

"Ta poziv k podvojeni odškodninski kampanji pod vodstvom Fife je reklamni trik. Naša vrata so odprta. Obravnavali in rešili smo veliko primerov ... Vsaka smrt je tragična. A predlog je neuresničljiv. Nimamo nobenega kriterija, po katerem bi ustanovili in vodili ta sklad," je v ekskluzivnem intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP dejal katarski minister za delo. Svetovno prvenstvo v nogometu bo med 20. novembrom in 18. decembrom.