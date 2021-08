Kateri slovenski športniki so med največjimi zaslužkarji v svetovnem merilu?

Kateri so slovenski športniki, ki so se podpisali tudi pod večdesetmilijonske zneske? Kateri so najbolj dobičkonosni športi na svetu? In kdo so športni junaki z najbolj polnimi denarnicami? 50 najbolje plačanih je sicer skupaj težkih dve milijardi evrov in pol, med njimi pa sta zgolj dve ženski.

Luka Dončić nikakor ni edini slovenski športnik, ki mu je uspelo skleniti donosno pogodbo. Kar nekaj jih je, ki se jim je uspelo podpisati pod milijonske zneske. Slovenski košarkarji čare najmočnejše in najbogatejše lige okušajo že od leta 1997. Prvi je met čez lužo unovčil Marko Milič, ki je v dveh sezonah zaslužil skoraj 600.000 dolarjev (natančneje 592.000), kar bi bilo danes dobrih 493.000 evrov.

icon-expand Luka Dončić nikakor ni edini slovenski športnik, ki mu je uspelo skleniti donosno pogodbo.

V NBA je med letoma 2000 in 2010 zaigralo še sedem Slovencev: Primož Brezec, Boštjan Nachbar, Rašo Nesterović, Beno Udrih, Saša Vujačić in Uroš Slokar. Primož Brezec je v 11 sezonah zaslužil dobrih 11 milijonov evrov, Boštjan Nachbar okoli 9,6 milijona evrov, največ v tem obdobju pa Rašo Nesterovič – pogodbe so mu prinesle približno 42 milijonov evrov. Sledi Beno Udrih, ki so mu pogodbe v 15 sezonah prinesle okrog 37 milijonov evrov. Saša Vujačić se lahko pohvali z 18,5 milijona evrov zaslužka v 11 sezonah. Uroš Slokar je v eni sezoni prislužil 340.000 evrov (vsi zneski so okvirni). Še bolje je šlo Goranu Dragiću, ki se je v 12 sezonah približal 100 milijonom, tu pa sta še Zoran Dragić in Vlatko Čančar z okoli tremi milijoni.

icon-expand Hokejski superzvezdnik Anže Kopitar je leta 2016 za osem let podaljšal pogodbo z ekipo Los Angeles Kings. FOTO: AP

Ne le v košarki, tudi v nogometu ima Slovenija igralce, ki izstopajo v svetovnem merilu. Jan Oblak se je v nogometno zgodovino vpisal kot najdražji vratar na svetu, saj so za njegov odhod iz kluba postavili odkupno klavzulo, ki je znašala kar 120 milijonov evrov. Po neuradnih podatkih naj bi zaslužil okoli 10 milijonov evrov na leto, vendar se ugiba, da naj bi zaslužil še veliko več. Hokejski superzvezdnik Anže Kopitar je leta 2016 za osem let podaljšal pogodbo z ekipo Los Angeles Kings, ki mu bo do konca sezone 2023/24 osebni račun obogatila za slabih 71 milijonov evrov oziroma 80 milijonov ameriških dolarjev. Tu so še Samir Handanović, Kevin Kampl, pa Josip Iličić – vsak dva do tri milijone na leto. Podobno naj bi bilo tudi pri Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju.

'Slovenski vrhunski šport se financira sam' V oddaji 24UR ZVEČER so gostili strokovnjaka za marketing Tomaža Ambrožiča in legendarnega slovenskega košarkarja Petra Vilfana, prvega kapetana slovenske reprezentance v košarki. Slovenija ima od teh velikih zaslužkov najboljših slovenskih športnikov veliko, je jasen Ambrožič: "Najboljši slovenski športniki že danes na leto zaslužijo več kot sto milijonov evrov, velik del tega denarja pa se na koncu steče nazaj v Slovenijo. Določen del denarja tako konča tudi v javnem proračunu," pravi.

icon-expand Slovenija ima od velikih zaslužkov najboljših slovenskih športnikov veliko. FOTO: iStock

Ob tem pa je poudaril, da slovenski vrhunski športi iz javnih sredstev dobi okoli sedem ali osem milijonov evrov na leto. "Večji znesek pride v državni proračun iz naslova izvoza slovenskega športa, tudi skozi denar, ki ga iz tujine prejme slovenska športna organizacija. To govori o tem, da se slovenski vrhunski šport financira sam," pravi in dodaja, da smo na to lahko ponosni, a da bi si po njegovem mnenju zaslužil več. "Da bi ostalo kaj tudi za klube na nižjih nivojih, za to podrast vrhunskega športa, ki je pogosto zanemarjena," pravi. Pri uspehih naših športnikov pa tudi pregovorno nevoščljivi Slovenci stopimo iz svoje kože. "V športu moraš biti prvi, drugi ali tretji. Če nisi najboljši, ti ne bo nihče ponudil niti 100 tisoč evrov. In ko ljudje vidijo, da vsi ti športniki za svoj uspeh garajo celo svoje življenje, da si ta denar zaslužijo, lažje sprejmejo tudi tako visoke zaslužke," to zanimivost komentira Vilfan.