Kdo bo pomagal Dončiću proti vse boljšemu Torontu?

Luka Dončić je včeraj odigral bleščeči prvi polčas, nato mu je v drugem zmanjkalo moči, da bi lastnoročno premagal goste iz Chicaga. Dallas je še vedno brez ključnih obrambnih igralcev, Doriana Finneyja-Smitha, Maxija Kleberja, Josha Richardsona in Dwighta Powella, v moštvo se vrača vsaj Jalen Brunson. V nedeljo je zaradi boleče prepone počival tudi Tim Hardaway mlajši, odsotnost drugega strelca ekipe pa je ob mlahavi igri preostanka moštva prevalila preveliko breme na Dončićeva ramena.

Nastop Hardawayja je še vedno vprašljiv, kar pomeni dodatni pritisk na Kristapsa Porzingisa, da še hitreje najde svoj zvezdniški ritem. Latvijski samorog je tedne okreval po operaciji meniskusa v desnem kolenu, v zadnjih treh tekmah, ko je znova zaigral, pa še išče pravo formo. Najbolj manjkajo njegovi koši za tri točke, doslej je zadel le dva v 14 poskusih. Njegovo počasno uravnavanje meta je zaznamovalo tudi začetek prejšnje sezone, zato bo očitno potrebno nekaj potrpežljivosti.

Trener Rick Carlisle je visokega Latvijca s krhkimi koleni rad puščal na klopi, ko je moštvo igralo dva večera zapored, a je vprašanje, če si ob tako razredčenih vrstah lahko privošči takšno razkošje. Posebne vrste razkošje je Dončićeva odlična igra na zadnjih sedmih tekmah, ko dosega povprečje trojnega dvojčka (dvojno število točk, podaj in skokov), toda ko je napad tako osredotočen na samo enega igralca, to nekoliko olajša delo nasprotni obrambi. Še posebej, ker je svežina Slovenca kljub rosnim 21-letom nekoliko načeta po napornem nedeljskem popoldnevu. V prejšnji sezoni je njegova učinkovitost na osmih tekmah, ko je igral drugi večer zapored, precej trpela.

Torontova trojka Kyle Lowry, Fred VanVleet, in Pascal Siakam slovi po svoji obrambi, čeprav je bila ta v tej sezoni na precej majavih nogah. "Ves čas ponavljam, da obdobjem res dobre košarke sledijo obdobja slabše, le da ta ne smejo bi zelo slaba, ampak povprečna," pravi trener Raptorsov Nick Nurse. V soboto sta proti Hornetsom s klopi zablestela Norman Powell s 24 točkami (zadel je kar šest metov za tri)in Chris Boucher, ki je dodal 20 točk in devet skokov. Morda bo dodatna motivacija za Dallas spomin na zadnje soočenje moštev izpred leta dni, ko so v Torontu zapravili 30 točk prednosti in nazadnje izgubili za tri točke.