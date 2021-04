Kdo bo prekinil zmagovalni niz, Mavericksi ali Jazzi?

Utah se je v soboto znesel nad razdejanim Orlandom, ki je sredi prenove, v Salt Lake City pa so prišli s samo osmimi igralci, zmožnimi igranja. Jazzi so jih zasuli z daljnometnim obstreljevanjem in v prvem polčasu zadeli rekordnih 18 metov za tri točke. Če Utah ne bi zadnje četrtine odigral z rezervno postavo, bi verjetno postavili nov strelski mejnik izza črte za tri točke, tako pa so se ustavili pri 26 trojkah (Milwaukee jih je konec decembra 29 nasul Miamiju). Prvo moštvo sezone je nekaj šibkosti pokazalo teden pred in teden po premoru za tekmo zvezdnikov, ko so izgubili pet od osmih tekem, od takrat so neporaženi, za sabo imajo devet zaporednih zmag. Donovan Mitchell je v zadnjem ducatu srečanj dosegel povprečje 28,3 točke na tekmo, a ob tem ni pozabil na soigralce, njegovo marčevsko povprečje podaj je bilo 6,1 na tekmo. Hkrati imajo z Rudyjem Gobertom izjemen obrambni zid in skakalca, ki je doslej v raketi pil kri Mavericksom.

Dallas je tekmi v Utahu izgubil tako prepričljivo, da je potrti Dončič po drugi potožil: "Grozno. Ne morem reči česa drugega. Še nikoli se nisem tako počutil." Sedaj se tudi sami vzpenjajo, Slovenec pa je v nizu štirih zmag imel povprečje 28,3 točke, 6,3 podaje in 6,8 skoka na srečanje. Proti Jazzu bo potreboval vso pomoč, kar je zmore moštvo, predvsem veliki igralci bodo morali najti način, kako upočasniti Goberta. Na zadnjih tekmah so igrali zelo dobro obrambo, z njo so se uprli počasnemu mletju Knicksov in ustavili divjanje Wizardsov. Poleg tega se je januarja še zelo razglašeno moštvo na prvih tekmah proti Utahu znova uigravalo po dolgi karanteni za četverico Mavericksov. Tokrat v zraku visi nastop Kristapsa Porzingisa, ki je v Washingtonu počival kolena, sedaj je kot vprašljiv naveden zaradi zvina desnega zapestja. Podobno velja za Josha Richardsona, njega mučijo desna meča, tudi on je počival v Washingtonu. Dallas bo zagotovo brez JJ Redicka(desna peta), Willieja Cauleyja-Steina (pandemski protokol) in Tyrella Terryja (osebni razlogi).