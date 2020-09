Kdo je šestletni nogometni zvezdnik, ki ga je pohvalil celo Messi

Čeprav ima komaj šest let, Arat Hosseini pravi, da si želi postati najboljši nogometaš na svetu. Prikupni dolgolasec, sin iranskega migranta Mohameda, je že pravi nogometni zvezdnik. Video posnetki njegovih neverjetnih nogometnih veščin, njegova podoba in "zvezdniški" nasmeh so mu na Instagramu prinesli že več kot štiri milijone sledilcev, med katerimi so tudi športni zvezdniki, od Messija do Đokoviča.