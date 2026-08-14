Šport
Kdo sta milijarderja, ki kupujeta Lakerse?
Ena najbolj prepoznavnih svetovnih franšiz Los Angeles Lakersi, za katere igra tudi Luka Dončić, bo v rekordnem nakupu v zgodovini športa dobila nove lastnike. Med njimi pa nihče drug kot Joshua Kushner, tehnološki milijarder, čigar brat Jared je zet predsednika ZDA Donalda Trumpa. V javnost so namreč pricurljale informacije, da sta Kushner in nekdanji direktor Disneya Bob Iger ponudila rekordno kupnino v zgodovini svetovne košarke, skoraj 11 milijard evrov za nakup večinskega deleža Lakersov. Analitiki pa se ob tem sprašujejo, zakaj se Lakersova franšiza prodaja le 10 mesecev po zadnji menjavi lastnika.
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- 04:07Iz 24UR ZVEČER: Lakersi imajo nove lastnike
- 04:54Iz 24UR ZVEČER: Kaj prodaja pomeni za Luko Dončića?
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