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Kdo sta milijarderja, ki kupujeta Lakerse?

Los Angeles, 14. 08. 2026 06.00 pred 5 urami 1 min branja 2

Avtor:
Luka Černe
Los Angeles Lakers

Ena najbolj prepoznavnih svetovnih franšiz Los Angeles Lakersi, za katere igra tudi Luka Dončić, bo v rekordnem nakupu v zgodovini športa dobila nove lastnike. Med njimi pa nihče drug kot Joshua Kushner, tehnološki milijarder, čigar brat Jared je zet predsednika ZDA Donalda Trumpa. V javnost so namreč pricurljale informacije, da sta Kushner in nekdanji direktor Disneya Bob Iger ponudila rekordno kupnino v zgodovini svetovne košarke, skoraj 11 milijard evrov za nakup večinskega deleža Lakersov. Analitiki pa se ob tem sprašujejo, zakaj se Lakersova franšiza prodaja le 10 mesecev po zadnji menjavi lastnika.

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KOMENTARJI2

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petb
14. 08. 2026 10.56
Komu mar. Pa saj NBA ni neka prava košarka, ampak samo igre bogatih in še to individualcev. Nezanimivo za gledanje.
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travc
14. 08. 2026 10.35
Razumi te ljudi?Imajo miljarde in se še kar pehajo in delajo neumnosti.
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