Kdo stoji za dvanajsterico umazanih?

Najprej k prvemu možu nove lige in Galaktikov. "Nogomet želimo rešiti, da bomo lahko vsaj naslednjih 20 let vsi živeli udobno. In noben klub ne bo izgubil 200 milijonov. Trenutne razmere so dramatične," je dejal Florentino Perez.

Lastništvo Real Madrida sicer držijo v rokah člani s članarinami, podobno pri večnemu tekmecu, Barceloni, saj klub letno financira več kot 144 tisoč navijačev. Obratno je v madridskem Atleticu našega Jana Oblaka, katerega večinski delež ima v rokah španski milijarder. In naprej še k enemu klubu, v katerem kraljuje naš Samir Handanović. Pred petimi leti je več kot 600 milijonov evrov vreden Inter prevzela kitajska investicijska skupina Sunings Holdings. Tudi za AC Milanom stoji fundacija, ameriški Elliott Management. Medtem ko Juventus vodi družina Agnelli z dedičem Andreo Agnellijem na čelu, ki se je še pred dvema letoma težko odločil. ali mu več pomeni italijanski prvoligaš ali avtomobilistični imperij Fiat.

Morda je tokrat v prvi postavi le pristal denar. 18-odstotni poskok delnic je ob ustanovitvi Superlige beležil Juventus, Manchester United 11-odstotni. Kar 240 milijonov evrov dolga bi lahko odplačali rdeči vragi – njihov celoten dolg sicer znaša več kot pol milijarde. Rekorder med zadolženimi je Tottenham, ki skupaj z Juventusom beleži 1,6 milijarde evrov dolga. Na čelu Manchester Uniteda so sicer Američani, med navijači nepriljubljena družina Glazer, izvršni direktor Ed Woodward pa je nekadnji uslužbenec investicijske banke JPMorgan Chase, ki naj bi Superligi razdelila skoraj pet milijard evrov.