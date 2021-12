Kingsi so v zadnji sekundi premagali škrbave Maverickse

Po izvrstni predstavi v Portlandu moštvo iz Teksasa v Kaliforniji ni imelo energije in odločnosti s prejšnjih tekem. Po dobrem začetku so v drugi četrtini odigrali morda najslabših dvanajst minut v tej sezoni, dosegli so le 13 točk, Kingsi kar 35. A so se z dobro obrambo vrnili v boj za zmago, na zadnji napad odšli z dvema točkama prednosti. Toda met Kristapsa Porzingisa (24 točk, 3 podaje, 7 skokov, ukradena žoga, 3 blokade) ob izteku časa ni zadel obroča in domače moštvo je dobilo priložnost, da v dobrih štirih sekundah navduši občinstvo. De'Aaron Fox (16 točk, 3 podaje, skok, ukradena žoga) je hitro prodrl po sredini igrišča in žogo izpod koša podal Metuju (11 točk, 8 skokov, ukradena žoga, blokada), Mavericksi pa so le še nemočno opazovali, ko je zdrsnila skozi obroč. Porzingis je zelo dobro igral v obrambi, a se je po strelsko razpoloženem večeru v Portland hitro vrnil k slabemu metu za tri točke (zadel je enega od šestih poskusov). Kljub temu sta bila z Jalenom Brunsonom (25 točk, 6 podaj, 2 skoka, ukradena žoga) vseeno motor, ki je poganjal ekipo.

"Trd, trd, trd poraz. Ne najboljša predstava, zanjo smo odgovorni igralci. A moramo ta občutek jeze pretvoriti v energijo za naslednjo tekmo," je bil Latvijec iskren po tekmi. "Ni slabo, če NBA moštvo zadržiš pod sto točkami, obramba je delovala dobro. Ritem v napadu pa ni bil najboljši." Umanjkali so koši njunih soigralcev, po besedah Brunsona so zadnji napad "začeli nekoliko prepočasi. Videli ste, kaj se je zgodilo, lahko bi bilo precej bolje." Tudi on je dejal, da so si z igro v obrambi priigrali priložnost za zmago, a so jo nato zapravili. "Imamo trenutke, ko ne igramo dobro. A vodijo nas dobri trenerji, ki nam povedo, kaj gre narobe," je Porzingis ohranil pozitivno naravnanost. Ob nenehnih menjavah v vrstah Dallasa je svojevrsten uspeh že, da se vsak igralnih večer dostojno soočajo s tekmeci. Tokrat so ostali brez Brandona Knighta, ki je po odlični igri v Portlandu in upanju, da je na poti nazaj v NBA, še ena žrtev pandemije (okužen je tudi priljubljeni srbski center Boban Marjanović).

Le nekaj ur pred srečanjem so tako desetdnevno pogodbo podpisali z Isaiahom Thomasom (6 točk, 4 podaje), veteran je po besedah trenerja Jasona Kidda "opravil zelo dobro delo." Thomas je dejal, da ga je zjutraj med nakupovanjem špecerije poklical menedžer Dallasa Nico Harrison in ga vprašal ali lahko zaigra že nocoj. "Narejen sem za takšne izzive in nisem imel težav. Niko in Kidd sta mi rekla naj igram svojo igro," je opisal, kako se je v enem dnevu iz Seattla odpravil v Sacramento, zvečer pa stopil na igrišče. "Na letalu sem pregledal knjigo akcij. Izrazi so drugačni, osnove pa zelo podobne. Bil sem v vseh mogočih položajih v NBA. Prvi igralec kluba, šesti igralec moštva, pomoč s klopi. Svoje izkušnje skušam deliti z drugimi, čim bolje odigrati svoje minute in biti čim bolj slišen. V garderobo pa sem skušal vnesti čim več pozitivne energije."